デンマーク１部のコペンハーゲンに所属する日本代表ＤＦ鈴木淳之介が、３―２で勝利したリーグ戦のフレゼリシア戦で移籍後初ゴールを決めた。２―１で迎えた後半３２分。ペナルティエリアの外側から左足でコースを狙ったシュートを放ち、ゴール右隅へ追加点を決めた。先発フル出場した２１日の欧州ＣＬ１次リーグ第３節のドルトムント戦では、１―４の後半４５分に右クロスで移籍後初アシストをマークしていたが、この日は移