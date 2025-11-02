◆国内男子プロゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズ・カップ最終日（２日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）プロ１０年目の３２歳、佐藤大平（クリヤマＨＤ）が逃げ切りツアー初優勝。選手会主催の新規大会の初代王者に輝いた。７バーディー、３ボギーの６７で回り、通算２０アンダーだった。優勝インタビューでは「初代チャンピオンはうれしい。ここで満足せずに２勝、３勝とできればいいなと思