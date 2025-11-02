ドジャース・山本由伸投手（２７）が１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えた運命のワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦、敵地・ブルージェイズ戦で４―４の９回１死一、二塁から６番手で登板。６回９６球を投げて５安打１失点、勝利投手となった第６戦から連投となったが、２回２／３を１安打無失点で連覇に導いた。ＷＳ３勝目を挙げ、ワールドシリーズのＭＶＰに選ばれた。この活躍にＸ（旧ツイッター）のトレンドランキングでは