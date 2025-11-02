2日のセリエA第10節でミランとの大一番に臨むローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督。その前日会見に予期せぬゲストが現れた。イタリアメディア『スカイ』が伝えた。ローマは7勝2敗で2位に位置。前節終了時に勝ち点で並んでいた首位ナポリが今節コモと引き分けたことで、ローマは4位ミランに勝てば首位浮上を果たす。「私はスクデットやチャンピオンズリーグ出場権の議論には参加しない。今はローマがミランのようなチーム