チェルシーを率いるエンツォ・マレスカ監督が、エクアドル代表MFモイセス・カイセドを絶賛した。1日、プレミアリーグ公式サイトが伝えている。プレミアリーグ第10節が1日に行われ、チェルシーは敵地でトッテナム・ホットスパーと対戦。34分にカイセドが前線から追いかけてボールを奪い、ジョアン・ペドロの先制点に繋げると、最後までこのリードを守り切り、1−0で勝利を収めた。プレミアリーグ公式サイトによると、カイセド