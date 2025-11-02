［ルヴァン杯決勝］広島 ３−１ 柏／11月１日／国立競技場前半だけで３得点。後半はノーゴールで、１点を返されたけど、そのまま３−１で勝利。サンフレッチェがレイソルを破り、ルヴァンカップで優勝した。システムは両チームとも３−４−２−１。ミラーゲームとなった一戦で、分があったのはサンフレッチェだった。ほぼマンツーマンで、個々の高い守備力を活かしてピンチを未然に潰す。レイソルは流動的に動いて攻撃の糸口を