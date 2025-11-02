Image: KICKSTARTER 画面付きでレトロゲームもできちゃう。コンピューターの裏や表には、マイクやスピーカーやヘッドホンなど、いろんなデバイスを繋ぐことができます。だけど増やせばそれだけケーブルがゴチャつきますし、切り替えも簡単にしたいですよね。物理的な抜き挿しによる切り替えは、シンプルだけどナンセンスです。音源の入出力を1台で管理CREATIVEの「Sound Blaster Re:Imagine