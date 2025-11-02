北欧デンマークの食や文化を体験できるイベント「Denmark Open Day」が2025年11月1日、東京・代官山のデンマーク大使館で開催された。会場となる中庭では、本場のホットドッグやウイスキー、バタークッキーなどが無料で提供された。通常は立ち入ることができない駐日デンマーク大使公邸もガイド付きで特別に公開され、陶磁器メーカー「ロイヤルコペンハーゲン」の創業250周年を記念した展示を鑑賞できた。中庭ではホットドッグやビ