◇ムロオ関西大学ラグビー第5節（2025年11月2日京都・宝が池公園球技場）王座奪回を狙う京産大は47―26で近大を下して開幕5連勝を飾り、3位以内を確定させて13大会連続39回目の大学選手権出場を決めた。前半は序盤から相手を上回って4トライを挙げ、26―7で折り返す。だが、後半に入るとラインアウトのミスからカウンターを食らうなど劣勢に回り、3トライを許して一度は26―26とされる。迎えた後半29分、ラインアウトか