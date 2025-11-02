［ケアラーの風景］きょうだい＜５＞障害や病気がある子どもと、ない子ども。一つ屋根の下で育てる親も苦悩している。「毎日余裕がなく、気が休まる時がない」。特別支援学校に通う長女（１７）と、「きょうだい」である中学生の次女と小学生の長男を育てる埼玉県の女性（４２）はため息をつく。長女は５歳で難治性てんかんになり、その後、知的障害と自閉症と診断された。生活全般に介助が必要で、外出は車いす。てんかん発