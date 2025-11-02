時代に合った自由な働き方と言われるフリーランス。その裏にあるリスクと限界について、『ABEMA Prime』では当事者と共に考えた。【映像】年収5500万円→現在、自己破産の手続き中の有名ブロガー（実際の映像）■年収5500万円から無職…有名ブロガーの後悔先日、東洋経済オンラインの記事「年収5500万円から生活保護へ」で大きな話題となった立花岳志氏（56）。2011年のときに17年間務めた会社を辞め、プロブロガーとして独立