日本最大級のミステリーランキング「このミステリーがすごい！2023年版」（宝島社）「ミステリが読みたい！2023年版」（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）で1位を獲得した呉勝浩によるベストセラー小説を、豪華キャストで実写化した映画『爆弾』が公開になります。これを記念して警視庁捜査一課の類家役・山田裕貴さん、謎の中年男・スズキタゴサク役の佐藤二朗さんにインタビュー。東京をまるごと恐怖に陥れる連続爆破事件、