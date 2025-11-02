マレーシアを訪問中の小泉防衛相は、ニュージーランドのコリンズ国防相と会談しました。会談で、コリンズ大臣は、海上自衛隊の最新鋭の護衛艦「もがみ型護衛艦」の導入に関心を示し、小泉大臣は協議を進める考えを伝えました。ニュージーランド海軍は、艦艇の更新計画を検討しています。会談後、取材に応じた小泉大臣によりますと、ニュージーランド側から「もがみ型護衛艦」に関心が寄せられ、小泉大臣は、関心を踏まえて協議を進