緊張の攻防が続いた中で、野球ファンの魂を揺さぶる投球を見せた山本(C)Getty Images山本由伸が伝説となった。現地時間11月1日に敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦でドジャースは5-4で勝利。メジャーリーグでは1998年から3連覇を飾ったヤンキース以来となる“世界連覇”を飾った。【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る勝利への流れを手繰り寄せる抜擢だった。4-4で迎