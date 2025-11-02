台風で多くの建物に被害が出た東京・八丈島に2日、被災者の居住スペース確保のためのキャンピングカーが到着しました。2日午前、東京・八丈島には、台風で被災した人の住まいの環境を改善するため、東京都が派遣したキャンピングカー6台が到着しました。都によりますと、先月の台風22号・23号により八丈町では家屋に被害を受けた15世帯・19人がホテルでの避難生活をしていますが、今後、希望に応じてキャンピングカーに移る予定で