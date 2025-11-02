「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督はワールドシリーズ連覇を達成し、「山本は史上最高の投手」と絶賛した。試合後のセレモニーのインタビュー。指揮官は「トロントブルージェイズに脱帽です。この選手たちを誇りに思っている。こんなに逆境に強い選手たちは知らない」と語った。「今年は東京で始まり、カナダで終わった」と振り返り、「全