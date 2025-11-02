大阪・読売テレビの「上沼・高田のクギズケ！」（日曜・前１１時４０分）が２日、放送され、高市早苗首相が若者から高い支持を得ている秘密を深掘りした。パネリストの元講談社編集長・藤谷英志氏は「若者からの支持率が８０％という世論調査の結果が出ている。その理由はこれじゃないか」と前振りし、「若者から大人気サナ活ブーム」というテロップを示した。続けて、先月２１日の就任会見で、韓国のメディアから日韓関係悪