2025年10月は、人気ミステリーから話題のスピンオフ＆リバイバルまで、様々なプラットフォームの作品の運命が決定した。今回は、10月に発表された打ち切りおよび更新情報をまとめてお届けする。 海外ドラマ 打ち切り＆更新一覧 | 2025年〜2026年【414作品】