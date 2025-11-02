京都１１Ｒ・まほろばステークス（Ｌ）・馬トク激走馬＝ダイシンヤマト２勝クラス、３勝クラスを連勝し、昇級して重賞を３戦。直線で不利を受けた関屋記念は大敗も、しらさぎＳ４着、京成杯ＡＨ４着と堅実に駆けた。前走はしっかり位置を取って、運んでの０秒２差。岩田康誠騎手は「じっとしていれば脚は使ったんだろうけど、勝ちにこだわるレースをしたかった」と狙いを話した。重賞級のペースにも慣れ、スタートも改善された