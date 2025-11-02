「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした。この日、登板はなかったものの、ポストシーズン守護神として活躍をみせた佐々木朗希投手は、「ホッしました。ブルペンで肩作っていてめちゃくちゃ緊張していた。勝ってよかったです」と笑顔を浮かべた。山本由伸の獅子奮迅の活躍に「昨日も投げて、今日も投げて…内容も素