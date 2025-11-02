「春にあまり働き過ぎると、秋から社会保険料が上がっちゃうよ」と言われたことはありませんか？ 春の時期の働き過ぎが社会保険料に影響する理由は、社会保険料の仕組みとして、4～6月の給与をもとに9月からの社会保険料が決まるためです。 本記事では、社会保険料の決まり方について基本的な事項を解説するとともに、月給が10万円ほどアップした場合、社会保険料や手取り額がどのくらい変わるかについてもシミュ