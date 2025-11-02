凱旋門賞2着からの転戦でここも人気に推されていたミニーホークだったが、初めて勝ち負けの競馬には絡めなかった。道中は外目を回りつつも積極的に進んでいる印象で、勝負どころでも外目から一旦先頭を伺う勢いだった。しかし、直線の入口から失速。各国のオークスを制した末脚はなりをひそめ、後方でレースを終えた。6着ミニーホークC.スミヨン騎手「終始、少し前のめりに走ってしまった。きょうは噛み合わなかった」A.オブラ