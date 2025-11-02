■MLBワールドシリーズ第7戦ブルージェイズ4−5ドジャース（日本時間2日トロント、ロジャース・センター）【一覧】大谷翔平らドジャースが逆転Vへ総力戦、MLBプレーオフ日程＆結果ドジャースがワールドシリーズ（WS）第7戦でブルージェイズを延長戦の死闘の末、執念の逆転で制し、球団初となるWS連覇、通算9度目の制覇を成し遂げた。中3日で登板した先発の大谷翔平（31）は3回に先制3ランを被弾し、劣勢の展開となったが、打