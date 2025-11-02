■秩父宮賜杯第57回全日本大学駅伝対校選手権大会 （2日、名古屋・熱田神宮〜三重・伊勢神宮、8区間・106.8km）【写真を見る】駒沢大 2年ぶり優勝！最多17度目のV、5区伊藤が区間新記録で逆転 7区エース佐藤が復活の激走、青学は7区黒田朝日が区間新も届かず学生三大駅伝（出雲、全日本、箱根）の一つ、全日本大学駅伝が2日、愛知から三重までの8区間、106.8?で行われ駒沢大学が2年ぶり史上最多となる17度目の優勝を果たした。駒沢