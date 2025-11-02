ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャース。注目のMVPは山本由伸投手（27）が獲得した。日本人選手のワールドシリーズMVPは松井秀喜さんに次ぐ2人目。山本投手はフル回転の活躍でワールドシリーズ3勝を挙げた。山本投手はインタビューで「できることは全部できましたし、このチームで優勝できて本当にうれしく思います」と喜びを語った。