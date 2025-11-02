ソフトバンクの有原航平投手（33）が2日、みずほペイペイドームで来季に向けて早くも始動した。10月30日の日本シリーズ第5戦に中4日で先発し、同31日と11月1日は休養。「気持ち的にはリラックスした感じ。でも最後は優勝できたけど、勝ちもつかなかったし、いいピッチングがやっぱりできなかった。また来年に向けて、しっかり体をつくりたい」と話した。今年でソフトバンクとの3年契約が満了。米大リーグへの再挑戦も含めた