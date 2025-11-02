J２第35節の10試合が11月２日に各地で開催。駅前不動産スタジアムではサガン鳥栖対徳島ヴォルティスが行なわれる。この一戦に、今秋に結成14周年を迎える人気アイドルグループ『HKT48』が来場。試合前にはスペシャルライブが開催された。 『HKT48』は、『AKB48』グループの第４弾として2011年に福岡で発足。BOSS E・ZO FUKUOKA１Fの常設劇場にて連日公演を行なっている。『HKT48』の来場に、会場も盛り上がりを見せた。な