◇MLBワールドシリーズ第7戦ドジャース5−4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)ドジャースは山本由伸投手が9回途中から延長11回まで無失点に抑え、チームを2年連続のワールドシリーズ制覇に導きました。山本投手は9回1アウト1、2塁の場面でリリーフ登板。死球で満塁としましたが、無失点でピンチを切り抜けます。延長10回は三者凡退。11回は相棒のウィル・スミス選手が勝ち越しホームランを放つと、直後の守りで