映画監督の是枝裕和氏が2日、「第38回東京国際映画祭」（会場：LEXUS MEETS 日比谷）のトークショーに登壇。映画監督のクロエ・ジャオ氏との対談の中で、現在撮影中の最新作『箱の中の羊』（2026年公開予定）について語り、主演を務めるお笑いコンビ・千鳥の大悟の芝居について「自由に動いてもらうととても面白い」と絶賛した。【写真】千鳥・大悟、綾瀬はるかと“初”共演で夫婦役本作は、大悟が映画初主演を務め、俳優の綾