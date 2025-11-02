全日本大学駅伝は１１月２日に名古屋市の熱田神宮〜三重県伊勢市の伊勢神宮の８区間、１０６・８キロで行われ、駒沢大が５時間６分５３秒で２年ぶり１７回目の優勝を飾った。５区でトップに立つと後半は独走で制した。２位は中央大、３位は青山学院大。連覇を狙った国学院大は４位だった。▽来年の大会のシード権獲得の上位順位は以下のとおり。〈１〉駒沢大〈２〉中央大〈３〉青山学院大〈４〉国学院大〈５〉早稲田大〈６〉帝