全日本大学駅伝は2日、名古屋市の熱田神宮から三重県伊勢市の伊勢神宮までの8区間、106.8キロで争われ、駒大が2年ぶりに大会を制し、歴代最多だった優勝回数を17度に更新した。駒大は5区の伊藤蒼唯が区間新記録の走りでトップに立ち、後続とのリードを広げて逃げ切った。