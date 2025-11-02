声優・小林親弘（４２）、白石晴香（３０）、伊藤健太郎（５１）、小西克幸（５２）、竹本英史（５２）らが２日、都内で行われた劇場先行版アニメ「ゴールデンカムイ『札幌ビール工場編』後編」の公開記念舞台あいさつに登壇した。作品は２０１８年にスタートから８年目を迎えて初の劇場版。作品にちなみプライベートで思わず叫んでしまった瞬間を聞かれ、土方歳三役の中田譲治（７１）は「僕は冷静沈着だから、ほとんど叫ばな