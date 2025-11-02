V6 11月1日より、V6の全楽曲が主要音楽ストリーミングサービスで一斉配信開始となった。サブスク解禁を記念して、東京の新交通「ゆりかもめ」を舞台にした広告ジャック企画がスタートした。【写真】V6「ゆりかもめ」広告ジャック企画の模様 配信初日から多くの反響を集め、Apple MusicのプレイリストランキングではV6が1位を獲得。世代を超えて多くのリスナーがV6の楽曲を再び楽しんでおり、サブスクリプション配信