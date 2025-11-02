山本由伸 PHOTO:Getty Images ＜2025年11月1日（土）（日本時間2日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞ ワールドシリーズ第7戦でドジャースが敵地でブルージェイズを延長11回の末に5-4で破って球団史上初の世界一連覇を達成した。 中3日でワールドシリーズ第7戦の先発を任されたのは