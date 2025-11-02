◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)ドジャースが2年連続の世界一を獲得しました。試合を締めたのは、2試合連続の登板となった山本由伸投手。試合後には目をうるませながら、今の思いを語りました。この日の登板を「もう無心で、でも本当になんかこう野球少年に戻ったような、そんな気持ちでした」と振り返った山本投手。ドジャースは劣勢でこの日の試合を進めていました