歌手和田アキ子（75）が司会を務めるTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）が来年3月で終了することが、2日の生放送で和田本人から発表された。今年10月に40周年記念特番が放送されており、その歴史に終止符を打つ。エンディングで和田は「『アッコにおまかせ！』はおかげさまで、先月40周年を迎えました。私はずっと前から、この番組に関しては自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思っておりました」と話