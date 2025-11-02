京都の嵐山は、四季折々の表情で訪れる人を魅了し、秋の紅葉シーズンにも非常に多くの人が訪れます。阪急電鉄の嵐山駅では、人気の観光特急「京とれいん 雅洛（がらく）」の車両が、この季節の平日限定での無料休憩所として開放されます。「ご乗車されたときから京都気分」をコンセプトに作られた豪華な和のデザイン空間を、嵐山駅の構内で利用できる特別な機会です。この記事では、「京とれいん 雅洛」の紹介と、改札外からアクセ