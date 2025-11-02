MLBのワールドシリーズは1日（日本時間2日）、敵地ロジャースセンターで、ドジャース対ブルージェイズの試合が行われている。勝てば世界一を掴む運命の第7戦は、一進一退の攻防が続き、4－4のまま延長戦へ突入した。 ■一発攻勢で同点に追いつく ドジャースは、二刀流で先発した大谷翔平投手が3回裏にボー・ビシェット内野手に3ランを献上し、まさかのノックアウト。ブル