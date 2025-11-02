NEK!が11月2日に横浜アリーナで開催されている＜バズリズム LIVE 2025＞の「BUZZER STAGE」に登場し、11月26日にリリースする1stアルバム『MEME』から、リード曲「GiMMiCK」を11月19日に先行配信することを発表した。「BUZZER STAGE」とは今年新設されたニューカマーアーティストをピックアップしたステージで、NEK!は2日目のトップバッターとして出演。会場に集まった感度の高いオーディエンスをNEK!らしい攻撃的なパフォーマンス