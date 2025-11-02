ファミリーマートは11月4日、料理研究家のリュウジ氏監修による「リュウジの至高のレシピ」第2弾として、全8種類を全国のファミリーマートで発売する。「リュウジの至高のレシピ」第2弾○「リュウジの至高のレシピ」第2弾が登場SNSで人気の料理研究家リュウジ氏監修のもと、昨年11月に発売したリュウジの至高のレシピは、累計430万食を突破する異例のヒットを記録。各カテゴリで発売初週売上1位を独占するなど高い支持を得た。今回