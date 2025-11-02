「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ブルージェイズが激闘の末に敗れ、１９９３年以来となるワールドシリーズ制覇を逃した。昨季、地区最下位からのＶ字回復はならなかった。九回、１死から守護神のホフマンがロハスに同点ソロを浴び、試合は延長戦にもつれ込んだ。延長十回、１死満塁のピンチをしのぎきったが、十一回２死からビーバーがスミスに決勝ソロを被弾。その裏、好機