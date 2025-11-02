「全日本大学駅伝」（２日、熱田神宮〜伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）大学三大駅伝の第２戦が行われ、駒大が５時間６分５３秒で２年ぶり１７度目の優勝を飾った。５位に終わった初戦出雲駅伝からの巻き返しに成功。３大会ぶりの優勝を狙う来年１月の箱根駅伝に弾みをつけた。駒大は１区小山翔也（３年）がトップと１秒差の４位で上々のスタートを切ると、２区の谷中晴（２年）も区間３位の走りで３位をキープ。３区の帰山