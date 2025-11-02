クマ対策にかんして、国をあげての対応について“ハードル”もあるようです。【画像で見る】自衛隊の主な任務武器使用が不可能な任務も過去最悪のクマ被害まとめ2025年は過去最悪のクマ被害となっています。死者は12人、これまで過去最多だった2023年の6人の2倍です。被害が突出しているのが秋田県と岩手県。特に秋田県では25年、1000頭以上が駆除されていますが、そうしたなか自衛隊に出動を要請しました。ただ自衛隊は直接駆除