ファミリーマートは11月4日、「大きなサンドイッチ たまごづくし」(398円)、「大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス」(430円)の2種類を、沖縄県を除く全国のファミリーマートで発売する「大きなサンドイッチ たまごづくし」(398円)、「大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス」(430円)近年、「タイパ(タイムパフォーマンス)」や「コスパ(コストパフォーマンス)」を重視する傾向が高まっており、手軽に満足感を得られる「