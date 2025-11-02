『グラビア界の大本命』として話題の、俳優の福井梨莉華さんが、自身の1st写真集『あいの道しるべ』発売記念会見を行いました。 【写真を見る】【 福井梨莉華 】グラビア開始からわずか1年で写真集俳優としては「刃物を使う役」に意欲去年グラビアを始めたばかりの福井さんは、“写真集を出せるとは思っていなかった。（始めて）1年で出せるというのが嬉しいです”と、喜びの表情。撮影に向けては“たくさんのタレントさん