「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ−ドジャース」（１日、トロント）ドジャースのウィル・スミス捕手が延長十一回２死から勝ち越しのソロ本塁打を放った。ロハス、大谷が倒れ２死無走者の状況。ビーバーの浮いた変化球をとらえると打球は左翼席に飛び込んでいった。スミスは渾身のガッツポーズを繰り出し、大谷翔平も絶叫。山本由伸もベンチでバンザイした。これで山本にはＷＳ３勝目の権利が発生。九回１死満塁