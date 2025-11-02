1985年より、TBS系にて放送されている情報番組『アッコにおまかせ！』が、来年3月で放送終了を迎えることが、本日の放送で明らかになった。【写真】和田アキ子、美人姪っ子と2ショット歌手の和田アキ子がMCを務め、40年にわたり政治から芸能ニュースまで幅広く扱ってきた本番組。本日11月2日の放送内にて、来年3月の放送終了が和田の口から明かされた。和田は放送終了を告げるとともに、「本当に、こうしてやってこられたの