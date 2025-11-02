◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース３勝３敗で迎えた第７戦の敵地・ブルージェイズ戦に勝ち、球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ制覇の偉業を達成した。連覇を果たすのは、１９９８〜２０００年に３連覇を果たしたヤンキース以来で２１世紀初の快挙。第５戦終了時点で２勝３敗と追い詰められたが