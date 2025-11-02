１１月２日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１５頭立て）はヒシアイラ（牡２歳、栗東・池江泰寿厩舎、父モーリス）が直線で抜け出し新馬勝ちを挙げた。勝ち時計は１分３５秒９（良）。好スタートを決めた。スローペースだったこともあり、道中はハナに立つ勢いで先団を追走。３コーナー付近では頭を上げるような動きを見せたが、それでも鞍上の荻野極騎手が折り合いを付けた。直線では残り２００メートル付近で瞬発