【モデルプレス＝2025/11/02】女優の清野菜名が10月31日、自身のInstagramを更新。映画「となりのトトロ」（1988年）のトトロの仮装を披露した。【写真】清野菜名、オン眉ボブにイメチェン◆清野菜名、トトロ仮装公開清野は「先日31歳になりました。清野です」と31歳の誕生日を迎えたことを報告。「今年は中トトロでハッピーハロウィーン」と記してトトロの着ぐるみ姿を公開し、メガネをかけて頬杖をついた鏡越しの笑顔ショットと